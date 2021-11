Joaquín Prat y Patricia Pardo, muy emocionados, arropan a Ana Rosa: "Vuelve pronto"

"Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso", confesaba Ana Rosa al arrancar el programa. La presentadora quiere aclarar que en estos momentos está "tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor" y, además, manda un claro mensaje: "Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión".