Ana Rosa Quinta se mantiene crítica en este aspecto, del que declara: "Este lunes es el más caro de la historia, Moncloa asegura que no pueden hacer nada porque Europa no les deja , lo mismo que nos contaron con el IVA de las mascarillas".

"No no nos digan que no hay luz al final del túnel, no utilicen la electricidad solo para abrir puertas giratorias y colocar enchufes. Si pueden confinar a millones de personas, pueden bajar la luz. Y entonces sí, señor presidente, puede decirnos a la cara, sin sonrojarse, de 'misión cumplida", termina su discurso.