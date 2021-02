Ana Rosa, sobre el Gobierno y la vacuna Astrazeneca: "Europa lo tiene claro, ¡nosotros a qué esperamos!"

La presentadora del programa de Ana Rosa' se ha pronunciado ante la indecisión del equipo de Sánchez: " Los grandes países de Europa lo tienen muy claro , los mayores de 65 no se vacunan con esta inyección, en Austria creo que es desde los mayores de 55 y Suiza me parece que no la va a poner...".

Ana Rosa, sobre la gestión a quién vacunar con Astrazeneca: "¡A qué estamos esperando!

Por otro lado, la presentadora no sólo recalca la indecisión del equipo de Sánchez sino que añade: "Encima hoy otro día reunidos, es que de verdad..."". El resto de colaboradores de la mesa no entienden por qué no se ponen en España otro tipo de vacunas, como la de Rusia o China. Ana Rosa, ante esta pregunta, les responde: "Europa ha dicho que no quería vacunas que no se pudieran producir en la Unión Europea".