Javier Corval anima a los vecinos, con palabras de ánimo y abrazos. "No es fácil de soportar", confiesa el sargento. Víctor, obligado a cerrar su finca, dice entre sollozos: "Ver estos animales que van a ir todos a otro sitio y tal vez pensar que no los puedes volver a traer para tu sitio o que se puede ir a la mierda". La incertidumbre de no saber si podrán volver a sus casas desgasta a los habitantes de La Palma, que no tienen respiro ante la actividad del volcán.