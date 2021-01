El desesperado mensaje de una enfermera de unidad de covid: "Los hospitales están saturados y nosotros muy cansados"

Esta enfermera de una unidad covid asegura que están agotados y que necesitan la ayuda de los ciudadanos

Esta enfermera explica que "hay gente que no está cumpliendo las normas" y que no saben "cómo trasmitir a la población que necesitamos su ayuda" ya que "los hospitales están saturados y nosotros estamos muy cansados" y aunque tienen "recursos materiales suficientes para trabajar" faltan "recursos humanos porque se están abriendo plantas cada día, pero no hay recursos suficientes". Asegura que tomar "las medidas funcionan" ya que en su planta son "muy rigurosos, si no nos hemos contagiado más profesionales es porque tomamos distancia social y usamos medidas de protección y eso funciona" y que lo que no puede haber son "fiestas, reuniones ilegales... Eso nos está perjudicando a todos"