Ana Rosa, sobre Fernando Simón: "Sus opiniones me dan absolutamente igual, ya no le hacemos caso"

Las cepas de Brasil y Sudáfrica preocupan en Madrid y abren de nuevo el debate de Simón

Isabel Díaz Ayuso ha pedido que se mantenga un filtro en Barajas para que no lleguen vuelos de estas zonas hasta que se esclarezca la situación de estas variantes y que se endurezcan las medidas en el aeropuerto para que no entren nuevos contagios, algo a lo que ha contestado Simón: "no sé quien lo propone, pero sería un canto al sol", refiriéndose a que hace tres semana que no llega un vuelo de Sudáfrica a Madrid. Aunque si se haya permitido que aterricen 49 vuelos desde Brasil, lo que denuncia la presidenta de la comunidad y lo que ha confirmado Ana Rosa: "De Brasil llevan cuarenta y tantos vuelos".