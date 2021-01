El médico Carballo estalla contra Simón al quedarse sin camas UCI: "¿Cuántos muertos encima de la mesa hay que poner?"

El doctor confiesa que la tranquilidad en el hospital se acabó hace un tiempo: " Las camas de UCI médica están al 120%, no al 40%, para estar a esa cifra tenemos que sacar camas de de UCI de otros sitios, de quirófanos y de otros lados que no son camas médicas".

El demoledor testimonio contra el Gobierno y Fernando Simón

El médico es demoledor con las declaraciones de Fernando Simón sobre la variante inglesa y estar en el pico de la tercera ola: "Me sorprende el doctor Simón , que debe ser la única persona no preocupada por la variante inglesa y podemos tener un problema muy serio como Irlanda del Norte o el que está teniendo ahora Dinamarca".

El experto sanitario no puede morderse la lengua y estalla: "Lo mejor que puede hacer es irse ya, no ha dado una derecha". Acto seguido, argumenta su petición: "El problema no es que te equivoques, es no preparar al país para el qué pasaría si... ¿cómo está abierto Gibraltar con la que está cayendo? ¿Qué pasaría si la variante británica estuviese aquí?".