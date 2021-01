García Page se planta ante el Gobierno: pide la modificación del estado de alarma y un "mensaje único" en España

España ha registrado récord de contagio s: Sanidad comunica 34.291 nuevos contagios, 404 fallecidos y una incidencia de 714,21. Con estos datos cada vez son más las comunidades que piden al Gobierno de España una modificación del estado de alarma para poder tomar, incluso algunas regiones gobernadas por socialistas reclaman al Gobierno cambios para contener esta tercera ola , entre ellos, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha: "A mi me gustaría que en España hubiera un mensaje muy claro, muy único porque la confusión no es un buen elemento para acabar con el virus".

Page: "El Gobierno tendría que facilitar la posibilidad del cambio horario"

El presidente del Gobierno cuando tomó decisiones no estaba erosionándose, estaba ejerciendo su responsabilidad

Emiliano ha opinado sobre que el presidente del Gobierno no se haya reunido con los presidentes autonómicos en los últimos meses: "No es normal casi nada de lo que pasa en nada de la política nacional, a mi me da igual, no es un problema de dar buenas o malas noticias, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y se equivocan los que valoran que tomar medidas drásticas es una mala noticia, la gente valora y mucho que se tomen decisiones porque se tienen que tomar y porque alguien las tiene que tomar. El presidente del Gobierno en la primera etapa cuando tomó decisiones no estaba erosionándose, estaba ejerciendo su responsabilidad y eso siempre es valorable".