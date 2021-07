El doctor Bassat, sobre los contagios de jóvenes: "Estamos claramente a las puertas de la quinta ola"

Los contagios en el sector más joven están aumentando considerablemente, el pediatra explica el motivo: "Es la tormenta perfecta entre la falta de vacunación en este tramo de edad en particular, las actividades de riesgo que realizan y la llegada de una variante todavía más infecciosa a la que estábamos acostumbrados".

" Claramente estamos a las puertas, si no la hemos empezado ya, de una quinta ola ", cuenta Bassat. Eso sí, el experto sanitario quiere tranquilizar a la sociedad: " Sera muy diferente de las olas previas , la transcendencia clínica de estas infecciones están siendo muy baja gracias al impacto de las vacunas que protegen a los vulnerables ".

"Los jóvenes no enferman gravemente cuando se infectan, es muy raro, por eso hablamos de 10.000 o 12.0000 casos al día pero con una trascendencia clínica muy baja y con el n úmero de muertes más bajo en el país que hemos visto en muchos meses ", aclara.

" Creemos que la vacuna funciona muy bien ante la enfermedad grave, no contra la infección; por eso, estando vacunado de una dosis puedes contagiarte", matiza el experto.

Bassat explica que los informes oficiales "sugieren que la pauta completa protege bien pero una vacuna no es suficiente, de ahí el esfuerzo colectivo para seguir vacunando a este ritmo, vacunar a los jóvenes y si no lo hacemos no pararemos la transmisión".