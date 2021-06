La especialista considera que quitar las mascarillas en este momento tiene sentido porque "en la situación en la que estamos, más actividad al aire libre y la tasa de vacunación va a buen ritmo". Además, la investigadora añade que ahora sí se puede " relajar algunas medidas y obviamente la primera es quitar la mascarilla en el exterior cuando no haya riesgo" .

Un ejemplo muy claro de una situación sin peligro es "cuando vas andando por el campo y no hay nadie". Sin embargo, como dijo Simón, Zúñiga pide que llevemos la mascarilla guardada por si la debemos usar: "Hay que llevarla consigo por si vas paseando por la ciudad y te encuentras con tu amigo o vecino":

Variante Delta

Luego añade que "los que no tienen la pauta completa de la vacuna puede ser preocupante". El motivo, el ejemplo de Reino Unido: "Allí aumentaron los casos porque no tenían las dos dosis completas, con las dos dosis no hay tanto riesgo"