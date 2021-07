El doctor Elvis, sobre las variantes: "En teoría, una vez que estás vacunado y saludable no deberías tener miedo"

A Elvis García no le sorprende que esta variante esté detrás del aumento de contagios ya que el virus "se contagia mucho más fácilmente". El profesor ha dejado claro que ahora se necesita mucha más protección, algo que no se consigue levantando las restricciones. Pero el aumento de casos según García "no debería asustarnos" ya que "en el fondo la prioridad es que desciendan las muertes" y esto se está consiguiendo.