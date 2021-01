Eduardo Inda estalla contra las palabras de Pablo Iglesias: "Es un vago y un geta"

Eduardo Inda valora la entrevista de Pablo Iglesias

Hace balance de la colación con el PSOE, pero también a otros tema de actualidad. En otra de las partes de la entrevista hace referencia a su opinión sobre si Bildu debería condenar los 'Ongi Etorri', ese recibimiento de los presos etarras en los pueblos, a lo que la respuesta de Iglesias es: "Sí". Ya que "ese tipo de actos no contribuyen a una normalización de la situación". Declaración que no convence a Eduardo Inda: "El tío miraba hacia otro lado, no se lo cree, él es amigo intimo de Otegui, es el socio de Otegui y el hombre que ha traído al Gobierno de España a Otegui", asegura.