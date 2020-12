El zasca de Ana Terradillos a Eduardo Inda en directo: "Hoy aquí mando yo, con lo cual a callar"

El zasca de Terradillos a Inda

Eduardo Inda se ha mostrado en desacuerdo con que muchas familias no vayan a poder juntarse por las nuevas medidas y entendía que los familiares quieran juntarse en estas fechas y tras argumentarlo, Ana Terradillos le instaba a que terminara: "Llevas hablando media hora, luego me dices que te corto". A lo que Inda le replicaba: "Tampoco a ti te gusta lo que digo, pero puedo terminar". Y que no podía evitar contestar la hoy presentadora, tal y como se lo recordaba: "Conmigo hoy no te metas, que yo hoy aquí mando yo, guapo. Tienes que hacer lo que yo te diga, no te olvides, hoy estoy aquí no estoy ahí, con lo cual a callar".