Una enfermera relata la desesperante situación de un hospital de Gijón por covid: "No hay personal, vivimos para trabajar"

Una enfermera del hospital de Gijón desbordado pide ayuda en 'El programa de Ana Rosa'. El personal clama que están extenuado y al límite en este centro sanitario de Cabueñes. La incidencia durante la sexta hora no para de batir récords y se sitúa en los 2.275 contagios por cada 100.00 habitantes , la mayor cifra de toda Europa.

La enfermera denuncia la situación: "Llegas a casa extenuado, la gente tiene una vida que llevamos dos años dejando de lado" . Por otro lado, señala que antes de la pandemia "el hospital y la atención primeria ya estaban mal dotadas". Elena comenta: "No tenemos personal".

La saitaria comenta la desatención de otros pacientes durante la pandemia: "Las líneas están saturadas, la gente quiere ir al médico de cabecera y no puede". Además, sentencia: "No llego a entender por qué no se hace atención presencial en la atención primaria, es dificilísimo hacer un diagnóstico por teléfono".