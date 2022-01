Una mujer relata el horror del covid persistente: "Tengo taquicardias estando dormida, mi cuerpo está descontrolado"

Carolina Berardi, afectada por covid persistente , comenta sobre el esfuerzo que supone acabar el día con los síntomas: "Hacer las actividades más rutinarias, como hacerte el desayuno, a veces es imposible". Carolina lleva una semana sin salir de su casa tras haber tenido covid hace 15 meses: "El cansancio que tengo es extremo, me cuesta a veces respirar , me canso de moverme".

La mujer declara sobre el resto de síntomas que padece: "Me cuesta retener las cosas, me tengo que poner alarmas para todo". Además, añade: "Se me olvidan las cosas, me dejo la comida en el fuego o voy en el coche y no sé dónde estoy". La afectada comenta al borde de las lágrimas: "Tengo taquicardias incluso dormida, el cuerpo es como que está totalmente descontrolado".