" No creo que la vacuna en niños nos deba distraer de quien necesita más la vacunación , que son las personas mayores de 60 años", sentencia Bengoa ante la presentadora.

Además, el ex de la OMS explica que "poco a poco" nos iremos vacunando todos los españoles de nuevo. "La idea central es que con Delta solo vacunar a los que estamos vacunados no es suficient e. Es muy agresiva y poco a poco vamos a tener que pasar todos por la tercera dosis ".

El ex consejero de la OMS explica sobre la nueva variante que pone en jaque al mundo: "No sabemos si esta variante va a escapar al efecto de las vacunas, pero no debemos arriesgar, sabemos que Israel e Inglaterra han cerrado ya sus fronteras a vuelos de Sudáfrica y otros cinco países del sur de África".