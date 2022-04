Los hosteleros estallan contra la extinción de los chiringuitos en Baleares: "¡No pueden decir que nos estamos cargando el entorno!"

El Govern no renueva la concesión de varias terrazas para proteger el entorno y el ecosistema de las playas, tan solo dejan utilizar los interiores de estos establecimientos. Jaume Perelló, dueño del restaurante Can Gavella en la playa de Muro, explica lo que ha supuesto la prohibición para su negocio durante la Semana Santa: "De pena, la gente viene a comer en la arena con estas vistas, no para comer de cara a la pared".