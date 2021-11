El inmunólogo Corell explica cómo protege la vacuna meses después: asintomáticos, leves y hospitalizaciones

El inmunólogo Corell habla sobre la inmunidad contra el covid-19 en 'El programa de Ana Rosa'. El experto explica cómo afecta el virus a personas vacunadas en contraste con las no vacunadas. Ante la subida de ingresos en los hospitales durante la sexta ola, la atención se centra en la eficacia de las vacunaciones.

Sanidad presiona a los no vacunados mediante la difusión de datos comparativos de contagios, ingresos en hospitales y fallecimientos. Alfredo Corell , catedrático de inmunología y vicerrector de la Universidad de Valladolid, responde a si la vacuna pierde eficacia con el tiempo, una pregunta que se extiende más por el país: "La vacuna no pierde eficacia a los pocos meses a modo general". El experto añade: "Lo que sí se está viendo es que personas con cierta vulnerabilidad sí que pueden perderla porque tienen las defensas un poco tocadas" .

Además, Corell explica quienes serían estas personas afectadas : "Bien porque sean muy mayores, porque cuando somos mayores nuestro sistema inmunitario está muy envejecido y entonces responde peor o responde más lento , o bien porque tienen un tratamiento por un tumor, por un trasplante, porque tienen una enfermedad autoinmune" . El catedrático comenta que en estas situaciones en las que "la tercera dosis se debe poner de modo inmediato y se está haciendo ya en este momento". El inmunólogo advierte sobre estos datos: "En la población en general sana todavía no hay unas evidencias claras de que tengamos que poner tercera dosis".

El catedrático comenta por otra parte que la pérdida de anticuerpos " no supone perder inmunidad". El catedrático responde que "no" y además recuerda que "la inmunidad no la podemos jugar toda a los anticuerpos". Corell explica: "Tenemos en nuestra sangre células de memoria que duran mucho tiempo".