Una mujer relata cómo su marido de 36 años murió tras no vacunarse: "Teníamos miedo a los efectos secundarios"

La mujer del hombre fallecido tras contagiarse de Covid-19 habla en 'El programa de Ana Rosa'. El marido de la mujer no se había vacunado por miedo pero no era negacionista.

Carol Sánchez, pareja del motorista de 36 años, declara: "Tanto él como yo teníamos miedo a los efectos secundarios , a que nos pasara algo. El matrimonio tenía dos hijos y no querían arriesgarse . Además añade: "Visto lo visto lo mejor es vacunarse". Por otro lado comenta que "no saben" cómo se contagio Daniel, el fallecido: "Estaba en casa de baja y la única que salía era yo". La mujer comenta que "tomaba sus medidas, siempre llevaba su mascarilla" .

Por otra parte, Daniel "no tenía ninguna patología". La mujer no se explica cómo ha podido suceder: "No bebía, no fumaba ni nada, era un chico súper sano". Además añade que "ni ella ni los dos hijos se contagiaron". Estuvieron haciendo "vida conjunta" hasta detectar los síntomas en Daniel: "Fue cuando ya llamamos al médico".