Por último, sobre el uso de la mascarilla, el experto informa: "No es una norma muy importante, en principio no llevar mascarilla en exterior no evita grandes contagios pero es una medida psicológica". El investigador termina diciendo: "No puedes dar la idea que puedes quitártela para siempre y que no sea importante porque puede que la gente no se la ponga en interiores... la mascarilla es una herramienta útil que tenemos para evitar contagios".