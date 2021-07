Los contagios pueden aumentar considerablemente en las personas no vacunadas con dos dosis porque no están protegidos ante una variante Delta muy infecciosa. El doctor, resignado, dice sobre el plan de Sanidad: "No tenemos estrategia, hemos puesto todo el arsenal en la vacunación pero ya nos avisaron en Reino Unido que con eso no era suficiente, no hacemos rastreos, test en farmacias..."