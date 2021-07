Fue una conversación muy breve y cuando vio que algo grave había ocurrido, el amigo llamó de inmediato a la madre de Isaac para que fuese al lugar de los hechos. Él también se cogió un Uber para llegar lo antes posible: “Tenía que ver qué había pasado, tenía que rescatarle, me sentía mal porque yo había quedado con él. No comprendía qué pasaba, era por teléfono y luego él no me cogía el teléfono”.