Isabel Solá, investigadora del CSIC, cuenta los detalles de la vacuna: "Este mes se va a conocer la eficacia de los resultados"

Sanidad ha barajado varias fechas para la vacuna del coronavirus y los tiempos desde que comenzara la pandemia han ido variando. El programa ha tenido en directo a Isabel Solá, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, sobre todo esto y para sacar en claro cuándo podremos contar con la vacuna. Entrevista en la que ha querido lanzar un mensaje a la población : "Está en manos de todos y cada uno de nosotros hacer que la curva no siga adelante y evitar el confinamiento".

Solá explica los tiempos en los que se podría contar con la vacuna

¿Será segura esta vacuna?

Esta investigadora afirma que la vacuna que llegue a la sociedad será segura: "El proceso está siendo trasparente y lo están evaluando las agencias de medicamentos correspondientes y cuando se obtengan los datos de la fase 3 también las evaluaran y eso da confianza en que todo ha sido correcto y que ese candidato ha demostrado que es eficaz y que es seguro". A lo que añade: "Lo que no terminaremos de saber es cuanto tiempo durará a inmunidad que proporciona la vacuna, esto requeriría un seguimiento de más tiempo" .

Afirma que la distribución masiva no será sencilla

Esta trabajadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC explica que "la distribución masiva no es algo sencillo", explicando que en primer lugar "es necesaria la producción masiva", que algunas compañías ya lo están haciendo "a riesgo de no saber como funciona su candidato", pero que eso permitiría ganar tiempo. Asimismo afirma que se dará primero a las personas con más riesgos: "Posiblemente primero se administrará a poblaciones más vulnerables: sanitarios, personas con patologías más severas y a partir de ahí al resto de la población". Y es optimista con las investigaciones que se están haciendo y los resultados que se están obteniendo: "Es una buena noticia que no se haya tenido que parar el ensayo porque haya aparecido algún caso con efectos adversos severos, es prometedor, desde luego".