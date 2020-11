El mensaje de un epidemiólogo al Gobierno: "La única salida que va a haber es el confinamiento"

Confirma que la medida necesaria es el confinamiento domiciliario

Este epidemiólogo alerta de que debería tomarse cuanto antes esta medida: "Ya tendría que instaurarse, ya era el momento de hacerlo". Asimismo crítica las medidas que se han tomado hasta el momento: "Han declarado un estado de alarma en el que no se han dado todos los medios, no han incluido la posibilidad el confinamiento, cosa que me sorprende muchísimo". Y se ha pronunciado sobre la situación de la economía: "Los Gobiernos son los que tienen que arbitrar medidas para ayudar a la economía, pero si nos morimos los ciudadanos también se acabará muriendo la economía. La salud tiene que estar delante y lo que hay es que tomar medidas que resuelvan, con esta enfermedad vamos a tener que convivir durante bastantes meses, entonces es mejor tomar todas las medidas y controlar la enfermedad y poder desarrollar la economía".