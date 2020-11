Como bien sabemos los más afectados por coronavirus están siendo los más mayores, pero ser joven no exime de quedar muy afectado por el virus y esto lo hemos podido comprobar con Juan Emilio, paciente de covid, que ha estado contando en directo su experiencia en el programa , ya que "desde ayer por la tarde ya estoy en casa con la familia, no estoy recuperado del todo, pero estoy bien", así mismo lo ha afirmado.

¿Cómo se contagió de covid?

Este hombre de 36 años asegura que "no tenía patologías previas ninguna" y que en total "habrá estado ingresado unos 10/12 días aproximadamente", entre ellos "estuve unos 6/7 días en la UCI con unos grandes cuidados y poco a poco hemos ido superando la enfermedad ". Aunque asegura que han tenido muchas preocupaciones en su familia, cree que se contagio en un reunión con amigos: "Lo más seguro fue un fin de semana que quedamos con unos amigos que hacia tiempo que no nos veíamos . Estuvimos con las precauciones y demás, pero aún así pues mira".

Asegura que se pasa "miedo" y "incertidumbre" cuando pasas por la enfermedad

"Estás solo en una habitación, son muchas horas y eso es lo más duro, la soledad y la impotencia de que no puedes hacer otra cosa", así explicaba lo peor de pasar por esta enfermedad. Asegurando que en momentos ha pasado miedo: "Un poco de miedo si que pasas, no sabes como te va a afectar la enfermedad, según van pasando los días es un poco más incertidumbre". Queriendo lanzar para terminar un mensaje de responsabilidad a los que todavía no están cumpliendo las medidas: "Cada vez que veo las irresponsabilidades no las puedo llegar a entender, queremos divertirnos pero tenemos tener esa conciencia de que ha tocado esto, ha venido así y hay que intentar no propagar esta enfermedad, que pensamos que no es importante, pero te puede dejar secuelas graves".