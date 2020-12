El alcalde de Alicante, sobre la llegada de inmigrantes a la ciudad: "Me he enterado por los medios de comunicación"

El alcalde de Alicante asegura que no está al tanto de la llegada de inmigrantes

Pide "transparencia y que no se les tome el pelo"

Luis Barcala cuenta que se ha enterado de la llegada a Alicante de estos inmigrantes "por los medios y por las redes sociales" porque hay videos donde se ve "como salen de aeropuerto, como cogen vehículos particulares". Explicando que "los medios de comunicación se han hecho eco de las distintas denuncias sino dentro de una investigación poniendo sobre la mesa documentación donde si se ve una organización a la hora de hacer estos traslados" porque "es impensable que inmigrantes que llegan en patera se puedan organizar para llegar a la península" y alega que "no entiende como el Gobierno no facilita esa información" porque es una "falta de lealtad institucional" y pide "transparencia y que no se nos tome el pelo" ya que "no se puede negar lo que está pasando".