Melisa Rodríguez, de C's, desesperada por sacar de su casa "cosas que el dinero no pueda reemplazar"

El reportero del programa se mostró muy "angustiado" durante el directo al ver cómo la cola infinita de coches que esperaban su turno para acceder al pueblo y poder entrar en sus casas para salvar sus recuerdos, sus sentimientos y su vida. "No soy de aquí, estoy angustiado al ver a la gente esperando para entrar a sus casas y la lava está llegando al centro del pueblo" .

Mientras el reportero analizaba la fila de vehículos se fija que en uno de ellos está Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos. La política, con tono triste, detalla: " No es el mejor día, pero aquí estamos esperando, a ver si nos dejan pasar... ".

"A nivel personal, muy duro . Aparte de ser un espectáculo , la lava está sepultando la vida entera de mucha gente , no la vida física, sino el trabajo de toda su ida, sus experiencia y sus enseres...", explica la entrevistada desde su coche.

En cuanto a la situación de Melisa, ella confiesa que todo está siendo "muy duro" y detalla su situación: "Nosotros hicimos una lista anoche para ser eficientes, para no tardar mucho y que otros vecinos puedan pasar. No para sacar colchones y neveras, para sacar cosas que el dinero no pueda reemplazar, que tenga un valor personal y emocional".