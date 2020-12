El coronavirus ha mutado unas 16 veces

El especialista confiesa un dato llamativo: la variante que preocupa a Inglaterra ha estado en más países. "No es una cepa nueva, ha estado circulando por Australia, Sudáfrica, Brasil... se ha detectado algún caso en Dinamarca u Holanda , ¿quién sabe si afectará al programa de vacunación?", matiza Badiola.

¿Son efectivas la vacuna Moderna y Pfizer con la nueva variante de coronavirus?

"No va a afectar al programa de vacunas por el momento", confiesa aliviado el especialista. Badiola explica los motivos de esta pequeña tranquilidad: "Porque los 16 cambios de coronavirus se han producido en el mecanismo de entrada a las células, es decir, en la proteína S, y estas vacunas están justamente orientadas a esta proteína".

"Según dicen ellos, esta variante no va a afectar al programa de vacunación porque no afecta a otras pares más profundas del virus", continúa Badiola. Por último, el especialista deja claro que "las vacunas Moderna y Pfizer se han realizado basándose en la proteína Spike, al igual que esta variante que existe en Inglaterra".