Un pediatra, sobre el repunte de positivos tras la eliminación de la mascarilla: "La incidencia no es real porque no estamos haciendo test"

Francisco Álvarez, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de Asturias, hace una valoración de crecimiento del número de los contagios: "Es lógico, si quitamos las medidas de distanciamiento social y la mascarilla, el virus está ahí y se transmite". Además, critica las medidas actuales: "Como ahora mismo las nuevas normas es que no hay que hacer PCRs a los asintomáticos o con pocos síntomas, pues la incidencia que nos están dando no es la real porque no estamos haciendo test".