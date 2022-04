El doctor Bassat explica los riesgos de la nueva variante XE: "Es un 10% más contagiosa que ómicron"

Bassat habla en 'El programa de Ana Rosa' sobre la nueva variante de covid que llega a España. Se llama XE, se trata de una mezcla de las variantes ómicron y BA.2, es más rápida y contagiosa. Tiene un 10% más de transmisibilidad que la ómicron pero con síntomas muy parecidos, como fiebre, tos, mocos, cansancio y dolor de cabeza. El período de incubación continúa siendo de tres días. Los expertos advierten que los no vacunados y aquellos que por el momento no han pasado la enfermedad serían los más propensos a contagiarse, al igual que los inmunodeprimidos y lo que no se contagiaron de ómicron.