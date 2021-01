La preocupación de los alumnos por las aglomeraciones en los exámenes: "Esto es horrible, no se respetan las medidas de seguridad"

La pandemia sigue avanzando y la preocupación crece entre los jóvenes con las aglomeraciones en las aulas a consecuencia del comienzo de los exámenes . Aseguran que hay aglomeraciones en los pasillos, que no se respetan la distancia de seguridad ya que solo se deja un sitio libre entre un alumno y otro y que, en general, no se respetan las medidas contra el covid.

Por este motivo el ministro de Universidades pide a los rectores que piden evaluaciones online, pero estos no lo ven como una opción , intervención que ha sorprendido a Ana Rosa: " Por lo menos ya sabemos que hay ministro de Universidades, ha vuelto a aparecer" . Un equipo del programa se ha trasladado hasta la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid para conocer la situación donde han hablado con una de las alumnas que explica cómo están viviendo esta jornada de exámenes: "Bastante mal, aglomeraciones en los pasillos , en las aulas no se respetan las medidas de seguridad... Fatal, esto es horrible".

Esta alumna confirma que no les han dado ninguna alternativa: "Nada, solamente si eres de riesgo te puedes ausentar y puedes hacerlos online, pero el resto nada. Por suerte yo no tengo personas de riesgo, pero si que me da miedo cogerlo, tener que estar ingresada y no poder hacer los exámenes a tiempo, estoy bastante asustada como el resto de mis compañeros". Además, afirma que está tomando medidas en su vida privada, cosa que con los exámenes no está pudiendo hacerlo: "Yo solo salgo lo imprescindible y en época de exámenes solo estoy saliendo para los exámenes por si acaso lo cojo no pegárselo a nadie".