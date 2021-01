Ana Rosa, sobre el futuro de Fernando Simón: "No sé cuánto le queda"

Ana Rosa no está de acuerdo con Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sitúo el pico en el fin de semana del 16 y 17 de enero, pero Ana Rosa no cree que esto sea así: "Dice Simón que estamos ya en el pico de la pandemia, lo que pasa es que los datos no dicen que ya lo hayamos pasado o estemos, hombre, que llegará el pico y espero que llegue porque si no estamos todos muertos". Tras esto los colaboradores se preguntaban cuánto le queda a Simón en este cargo y la presentadora no se pensaba su respuesta: "Bueno, no sé cuánto le queda".