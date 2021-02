Yolanda ha estado 15 días ingresada en la UCI del hospital donde trabaja como auxiliar de enfermería

Explica las secuelas que le han quedado: "He empezado a comer sola, pero me falta un camino duro por delante"

Esta sanitaria da las gracias a sus compañeros: "A mi me ha salvado la vida el equipo de UCI, estoy aquí gracias a su trabajo"

Los sanitarios llevan en primera línea luchando contra el coronavirus desde que comenzase la pandemia y muchos de ellos han padecido la enfermedad en primera persona, entre ellos Yolanda Cano, auxiliar de enfermería en el hospital Costa del Sol de Málaga que ha estado dos semanas en la UCI, una de ellas en coma: "Quería darle las gracias a todo el hospital, a la gente de la UCI que me ha salvado la vida, a los rehabilitadores que son los que me han ayudado a empezar a caminar, a las dos plantas en las que he estado y a mi familia".

Esta auxiliar de enfermería cuenta cómo le ha afectado el coronavirus

Esta sanitaria ha querido hablar con el programa para contarnos cómo ha vivido este proceso: "He estado muy malita, muy malita. A mi me ha salvado la vida el equipo de UCI, estoy aquí gracias a su trabajo". Explica que no pensaba que iba a pasar así la enfermedad; "Me contagié y el mal estar que tenía era como un resfriado". Pero empieza a notar que va a más: "Ingresé, me metieron por críticos y venía saturando a un 70%". Aunque no ha sido consciente de todo el período: "La primera semana estaba sedada, me pusieron en posición bocabajo y la otra semana semiconsciente".

"Ahora mismo estoy en rehabilitación y ya he empezado a andar con el andador"