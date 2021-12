Fernando trató de suicidarse en dos ocasiones: "Te sientes solo y abandonado. Sientes que la vida es una mierda"

"Nos empezamos a sentir solos y valorados, notamos que nuestra vida carece de valor y esto se vio acrecentando por la pandemia. Cada vez me sentía más solo y triste, me sentí rechazado. Traté de pedir ayuda y de respaldarme en la poca familia que tengo, pero la gente suele alejarse en lugar de acercarse. No culpo a nadie, porque muchas veces no se entiende. De repente la cabeza te hace una especie de click y empiezas a pensar cómo terminar con tú vida sin que nadie se sienta culpable. Intentas elegir la manera que te produzca menos dolor y lo intenté dos veces. No salió bien y hoy estoy aquí", ha explicado Fernando en un testimonio muy valiente.