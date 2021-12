El actor Tito Valverde: "Soy viudo de Verónica Forqué, me gusta que me den el pésame"

Por su parte, el actor Tito Valverde, que interpretó el papel de su marido en la ficción 'Pepa y Pepe', habla con nuestros colaboradores sobre la artista. La serie lanzó a la actriz como una estrella televisiva hasta convertirse hoy en día en una grande del cine español. El actor comenta sobre estos duros momentos: "Me agrada enormemente que alguien se acuerde de mí como marido de Verónica en la ficción". Además, Tito añade: "La gente me llama dándome el pésame y me gusta que me lo digan".