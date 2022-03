Un transportista, con dos hijos: "Siento mucho que no llegue la leche, pero estamos asfixiados económicamente"

Transportista y con dos hijos. Rono no puede aguantar más esta situación insostenible para los transportistas: "Estos tres últimos meses fueron de desastre total, es inviable e imposible trabajar, yo lo siento mucho, siento que no llegue la leche o los cereales para hacer pan y harina s".

"No me pueden obligar a ir porque estoy perdiendo dinero, ¡estoy perdiendo dinero!", dice el transportista muy afectado. Además, tiene palabras para el Gobierno: "Veo muy feo el detalle del señor ministro, que dice que ellos han garantizado en la pandemia el transporte, que se dirigieron a nosotros y que no lo iban a consentir...".