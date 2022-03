El llamamiento desesperado de un ganadero: "Nadie recoge la leche, se mueren los animales y vais a comer mierda"

Roberto López, ganadero, no puede evitar emocionarse al reivindicar una mejora de las condiciones en su sector. El entrevistado cuenta en 'El programa de Ana Rosa' la situación crítica que atraviesas, que los políticos les están dando de lado y pide urgentemente que solucionen el conflicto con los transportistas.

El ganadero no puede más porque la huelga de los transportistas les está afectando directamente: "Estamos tirando leche porque no vienen a recogerla y no tenemos capacidad de almacenamiento". Roberto, muy dolido, reclama en televisión: "¿Qué pasa, que aquí lo del combustible solo afecta a los transportistas autónomos?".