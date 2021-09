La desolación de una vecina al ver que su cultivo es ahora una cordillera de magma: "¡Eso no estaba ahí!"

Sofía no puede creer lo que sus ojos están viendo desde el vehículo al llegar a una carretera cercana a su casa: "¡Dios! Eso no existía, ¡eso no estaba ahí!". La mujer, con las manos en la cabeza, frotándose los ojos y visiblemente emocionada, no da crédito con la cordillera que se ha formado a escasos metros de su domicilio.