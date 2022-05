Un familiar de la fallecida desvela todas sus sospechas sobre Luis Lorenzo: "¿Tú crees que alguien se marcha a vivir a Madrid y deja el piso así?"

AR ha conseguido hablar con la ex pareja de Arancha que confirma que "siempre ha tenido conflictos familiares" . El hombre habla de una relación "conflictiva" con la esposa del actor y asegura que fue "condenado por malos tratos y que Arancha interpuso varias denuncias por agresión" que fueron archivadas. La investigada se fue con el hijo menor de edad que comparten a Madrid, saltándose el régimen de visitas. El padre del niño la denunció y fue condenada por sustracción de menores, aunque recurrió la sentencia y fue absuelta .

Un familiar muy cercano a Isabel y de Arancha cuenta cómo transcurrió el día en que la víctima se trasladó con la pareja a Madrid: "Ella no quería estar allí, se marcha el 10 de marzo y no nos dejan hablar con ella en ningún momento durante tres meses, le quitaron el móvil". El familiar asegura que la mujer se "fue en contra de su voluntad" y comenta el estado en el que estaba la octogenaria antes de llegar a la capital: "Estaba perfectamente, vivía sola en su casa. No tenía ningún problema, hacía su vida en Grado".