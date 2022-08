Alba, víctima de la catástrofe del festival 'Medusa': "Cuando me quise dar cuenta estaba en el suelo con una estructura encima"

Alba comienza su intervención informando sobre su estado de salud: “Tengo dos vértebras rotas y tengo que estar aquí esperando a que me operen.”. Así vivió los hechos: “Fue todo muy rápido, estaba esperando a una amiga en la entrada, se puso a llover, paró y vino una tormenta muy fuerte , nos tapamos la cara y cuando me quise dar cuenta ya estaba en el suelo con la estructura encima , oía a mis amigas chillar mi nombre, a la gente gritar, no sé cómo logré salir de ahí y me ayudaron a llegar a la ambulancia”.

En adición a esto, Alba afirma que “cuando tenía la estructura encima salió ella sola” y que “una persona de seguridad la ayudo a levantarse”. La presentadora le pregunta por los indicios del suceso, a lo que la damnificada responde: “No vi nada, he visto videos en los que a las diez de la noche el escenario principal voló, estaba ahí, pero no lo vi, a esa hora deberían habernos desalojado, no sospeché nada porque en ese momento no lo vi”. Por último, habla sobre la evacuación: “Dos de mis amigas estaban fuera, no lo vieron, la que estaba dentro dice que fue todo una locura, ella me buscaba y no la dejaban pasar a ningún lado, no se podía salir por las salidas de emergencia porque se caían”.