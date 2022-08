El reportero afirma que “llevan toda la mañana buscando al entrevistado”. Este habla sobre la retirada de su salón que se encontraba en medio del parque: “Estaba en un sitio secreto, me dio un pálpito y vi como la policía local me quitaba todo lo que tenía ahí, me echan de todos los lados”. En torno a las quejas de los vecinos afirma que “entiende a los vecinos cuando se quejan de él”.