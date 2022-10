Francis Montesinos, tras ser extorsionado por un menor de 15 años: "Él dijo que tenía 18 años y el vídeo ya lo tiene la Guardia Civil"

En cuanto a la edad del chico de 15 años con el que tendría grabado un vídeo, Francis Montesinos sentencia: " Tengo en el teléfono pantallazos donde él dice que tiene 18 años , pero no lo sé...". Luego, sobre la extorsión de este sujeto y más personas en el interior de su casa, añade: "Hay puestas tres denuncias, todo consta en los papeles". Además, el diseñador es muy claro durante la charla: "Puse a disposición de la Guardia Civil todo lo que tenía, incluido el vídeo, ahora es cosa de ellos, está bajo secreto de sumario. Desde el primer momento yo entrego el vídeo, pero otra vez he caído en la trampa".

"El primero fue con una cámara oculta, la segunda fue diciendo que paga o las cosas iban a cambiar...", comenta Montesinos. Luego añade sobre el segundo asalto: "Comí con un amigo, cuando éste se fue, me quedé durmiendo y vinieron. Yo estaba durmiendo, me tocan la pierna y me sobresalto. Me dicen 'o pagas o la próxima será diferente'. Lo tenían todo controlado perfectamente".