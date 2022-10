La pareja de la secuestradora de Basurto, roto tras el engaño: "Habíamos puesto nombre a la niña y solo nos quedaba comprar el carrito"

Confirma que ha roto la relación, que "no quiero saber nada de ella" y que se considera una víctima: "Para mí es peor, pensaba que iba a ser padre"

"Igual son 2.000 euros en ropa, sacaleches, biberones, pañales... íbamos a comprar era el carrito de la niña y los vecinos nos habían regalado ropita"

El entrevistado confirma que Mireia no ha sufrido algún aborto en este tiempo y que ha podido hacerle un par de preguntas

El que fuese pareja de Mireia, la secuestradora del bebé del hospital de Basurto, habla en exclusiva para 'El programa de Ana Rosa'. El protagonista se considera una víctima más de la protagonista, llegó a comprar todos los complementos para su futura hija y confirma que no sufrieron un aborto durante todos estos meses.

La reportera del programa se encuentra con el chico que supuestamente iba a ser padre de Mireia y éste es claro: "¡Qué vamos a seguir juntos!". Luego, tras la pregunta de la periodista, confiesa: "Me enteré igual que vosotros, si he sido el último en enterarse, me enteré por la prensa".

El entrevistado cuenta que Mireia fingió tener un hijo desde el principio del proceso: "Llevaba unos 8 o 9 meses diciendo que estaba embarazada... vamos, todo el embarazo". Luego, con la voz rota, el hombre declara: "Me dijo que era niña, menos mal que no me tatué su nombre, Guida se iba a llamar".

El entrevistado tiene una hija procedente de su primera relación y quiere dejar claro cómo era el trato de Mireia con la menor: "Todo muy bien, eso no lo voy a negar, pero no solo con mi hija... con todos los niños". Además, añade: "Con el niño que secuestró supuestamente también lo cuidó muy bien". Por otro lado, sobre si habría sufrido algún tipo de aborto y decidió seguir adelante con la mentira del embarazo, el exnovio sentencia: "No, no creo".

El exnovio de Mireia: "Hay 2.000 euros en ropa, sacaleches, biberones, pañales... faltaba el carrito"

El que fuese pareja de la secuestradora comenta que vivía junto a Mireia y que "sus cosas se las ha llevado la policía, lo que no se ha llevado está guardado en un trastero". Además, para dejar claro que él creía que iba a ser padre, confiesa: "Igual son 2.000 euros en ropa, sacaleches, biberones, pañales... lo único que no hemos comprado e íbamos a comprar era el carrito de la niña".

El hombre deja claro que se considera víctima y que "estoy más alucinado que el resto porque yo esperaba ser padre". Eso sí, pese a que él siempre confió en su pareja, donde llegó a mostrar ecografías de la supuesta hija a su nombre, su madre no la creía: "Siempre le daba el esquinazo a la hora de ir a las ecografías... se quedaba dormida, decía que era hoy y no mañana, que era a las 10 y no a las 11...".

El novio pidió perdón a los padres del bebé y se puso pudo hablar con Mireia

El que fuese pareja de la secuestradora del bebé en el Hospital de Basurto comenta en directo que "los padres de la criatura no presentaron cargos, yo les pedí perdón por lo ocurrido, no me quiero poner en su lugar, en su situación...". Luego, roto por el dolor, confiesa que sus padres "no se levantan ni de la cama para comer y yo estuve así también todo el día".

En cuanto a Mireia, el entrevistado confiesa que no sabe dónde se encuentra y que "no tengo conversación con ella". Eso sí, el chico comenta que "simplemente le he preguntado por qué hizo eso y me dijo que no sabía. No me ha contestado a más preguntas". Luego, el chico añade: "Le pregunté si en algún momento pensó en mí o en su madre y me dijo que sí, pero resulta que ya era tarde. Y eso no me sirve...".