Los padres de Santiago Sánchez, desaparecido en Irán: "La policía nos pidió objetos personales y fotos de él"

Los padres del desaparecido han tenido que acudir a la comisaria de Alcalá de Henares, donde la policía les ha citado con el comisario de la policía: "Estamos citados a las cinco de la tarde para que traigamos todo lo que tengamos, su cepillo de dientes, las fotos de sus tatuajes y que nos hagamos el ADN" . Los padres tristes y sin poder articular palabra, se mostraban muy emocionados: "Hay un 99% de posibilidades de que sea verdad y los medios acierten, pero mi hija que es quien está en contacto, le han dicho que hasta que no vayan a la cárcel a verle y tenga el permiso iraní, ellos no pueden dar esa noticia de forma oficial". Los padres de Santiago, también, agradecían a los medios de comunicación su labor en el proceso: "Estamos muy agradecidos a los medios, a los periodistas, a la embajada.. .muy agradecidos a todos".

Pese a que los padres hablaron con su hijo para informarle sobre el preocupante estado del país, Santiago intentó tranquilizar a sus padres: "Papá lo tengo todo controlado, voy con guía y sé por dónde voy, pero cuando entre en Irán no podre contactar con vosotros y ya nunca más supimos de él". Celia, madre del desparecido ensalzaba la labor de su hijo: "Es un chaval que le quieren, recoge residuos, da conferencias en colegios, transmite felicidad, planta árboles". Además su madre relataba la última frase de su hijo: "Mamá, si me muero en esta experiencia, quédate tranquila, no llores, no puedo estar quieto y tengo que ayudar a los demás".