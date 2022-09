La madre de Antonio David, el menor discapacitado desaparecido de Morón de la Frontera: “Nunca asesinaría a mi hijo, era mi mejor amigo”

La hermana del discapacitado desaparecido: "Es ilógico que mi madre se deshaga del cuerpo de su hijo, lo haya matado o se le haya muerto"

Se cumple un año de la desaparición del menor

Macarena Díaz: "Murió en mis brazos, estuve tres días con él muerto"

'El programa de Ana Rosa' arranca la temporada entrevistando, en exclusiva, a Macarena Díaz, la madre del menor discapacitado que desapareció en Morón de la Frontera (Sevilla) hace algo más de un año. La entrevistada accede a hablar con nuestro medio de comunicación porque quiere aclarar su versión, explicar qué le ocurrió a Antonio David y, sobre todo, dejar claro que ella no tuvo nada que ver con el fallecimiento del joven.

Entrevista a la madre de Antonio David: "No he acabado con la vida de mi hijo"

Un año después de la desaparición, la familia sigue sin saber dónde está el niño. Solamente tienen la versión de Macarena Díaz y ésta la repite ante nuestra cámara: "Yo no he acabado con la vida de mi hijo, para nada". La madre, muy entera, continúa dando detalles de cómo falleció Antonio David: "Mi hijo murió en mis brazos, estuve tres días con él muerto...". Al recordar el trágico momento, la mujer empieza a llorar y continúa explicando: "Yo no voy a matar a mi mejor amigo, mi hijo era mi mejor amigo... no esperaba este final, para nada".

Asimismo, responde a las acusaciones: “Nada es verdad de lo que dicen, yo no he cometido ningún crimen”. Después de esto, la entrevistada con secretismo sobre unos posibles datos extra del suceso: “Han pasado una serie de cosas que yo no puedo contar, han pasado unas cosas que contaré cuando llegue el momento indicado. A la más mínima prueba que hubieran encontrado yo estaría encerrada”.