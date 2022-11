La madre de la menor a la que intentaron secuestrar con una pistola en Terrassa: "El tipo ya está en libertad, se pasea por delante de casa y mi hija no sale ni a por el pan"

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al secuestrador y sorprendentemente a los pocos días quedó en libertad provisional sin ninguna medida contra la víctima. Es más, el acusado se pasea continuamente por los alrededores del domicilio de la víctima y no está preocupado por una posible detención. La madre, muy preocupada, confiesa: "Mi hija no quiere salir de casa, sabe que esta persona está fuera, le da miedo salir a la calle y no tenemos apoyo por parte de la justicia ni de ningún tipo".

Una situación insostenible para la víctima, que " no sale ni a por el pan , solo sale para ir al instituto con sus amigos del colegio y luego nada, ella sola no sale, le da mucho miedo". Un momento crítico en el que todas las instituciones le están dando la espalda a la menor porque la madre confies a estar pidiendo ayuda psicológica para la menor, hablando con el instituto y, de momento, "todo es un fracaso, no tengo respuesta de ninguno" .

Sin embargo, la madre se marchó de la zona para recoger a su hijo de la escuela y al volver ya no estaban: "Al llegar, me fui para ver si los veía, empecé a preguntar por el barrio y me comentaron que a este tipo lo llamaban 'El Julio', que venía a hacer otro tipo de cosas que no son legales y por dónde vivía más o menos". "Estuve dos o tres días investigando para saber quién era y decirle todo a los mossos, haciendo yo de policía... cuando lo tengo localizado, llamo a los mossos y me atienden mal, me chillan por teléfono, que quién soy yo para hacer estas investigaciones", comenta indignada.