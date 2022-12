Exclusiva| El cuarto jugador del caso Arandina: "Me ausenté 10 minutos del salón y la chica ya se había marchado"

"Quiero aclarar que en esa casa yo no vivo, yo solo me quedaba espontáneamente algunos viernes por los entrenamientos, para evitar el viaje de ida y vuelta"

"Lo recuerdo como un día totalmente normal, acabamos de entrenar, subimos a casa de estos chicos, ese día estaba la chica ya allí"

Cuenta que la víctima "miente" y explica con detalles su versión: "No se ha tenido en cuenta mi testimonio"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en exclusiva al cuarto jugador investigado en el caso Arandina. Sin dar la cara, el investigado habla por primera vez públicamente, cuenta que sus compañeros de equipo son totalmente inocentes y confiesa cuál es su vivencia en el interior del piso en el que ocurrió el delito con una menor de 15 años.

El caso de la Arandina tiene una gran repercusión desde el momento en el que la joven denunció los hechos. El entrevistado, recordando aquel momento, detalla: "Al principio estaba todo muy confuso, hasta el momento en el que sale la noticia, yo no reparo que es el día en el que yo estoy allí". En cuanto a su versión, el joven discrepa ante Isra López: "Para mí aquello no tenía nada que ver con lo que estaba leyendo en las noticias".

La versión al completo del cuarto jugador

El entrevistado quiere empezar explicando cuál es su vinculación con la vivienda: "Quiero aclarar que en esa casa yo no vivo, yo solo me quedaba espontáneamente algunos viernes por los entrenamientos, para evitar el viaje de ida y vuelta pues me quedaba en casa de esos chicos". Luego, sobre el momento del hecho, empieza relatando: "Yo lo recuerdo como un día totalmente normal, acabamos de entrenar, subimos a casa de estos chicos, ese día estaba la chica ya allí, no le di mucha importancia, un día con normalidad y estamos allí en el salón...".

"Íbamos a bajar al bar para cenar y tomar algo, yo venía en chándal, así que entré en la habita de Lucho para cambiarme de ropa, que es en la que me quedaba a dormir... y nada, fueron aproximadamente 10 minutos o menos", cuenta el entrevistado. Acto seguido, explica cuál era la escena al salir del cuarto: "La chica ya se había marchado, ellos están en el mismo plan, sentados, con los teléfonos, tele puesta... de hecho, ese mismo día bajamos al bar a cenar, esta chica pasa por fuera del bar y saluda, es que un día normal".

Isra López pregunta si en esos 10 minutos escuchó algo llamativo o si ocurrió algo, una cuestión a la que el jugador contesta: "Profundamente no, en esa habitación me quedaba a dormir normalmente cuando me quedaba allí, es una casa vieja, se escucha absolutamente todo, hasta las camas de al lado al moverse, hubiese escuchado algo si hubiese pasado".

No se ha tenido en cuenta mi testimonio: