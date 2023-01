"Primero, decir que si hubo un tocamiento, violencia o alguien se intentó aprovechar de alguien, estoy a favor de Jedet y de cualquiera que haga este tipo de denuncias", empieza explicando Bibiana Fernández. Luego, la colaboradora confiesa: "Este señor, que no lo reconozco muy bien, yo creo que hubo un momento en el que me dio un pico... pero por ejemplo, 'La Terremoto' me dio seis picos y no la voy a denunciar". Después, la actriz añade sobre el investigado: "Hubo un segundo intento y no sé si fue más allá... no sé si es el mismo hombre, eh, porque cuando acabáron los premios me fui".