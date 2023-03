La madre de la niña que vio cómo un hombre asesinó a su perro en Jerez: "Mi hija lloraba, estaba llena de sangre y me decía 'mamá, lo ha matado..."

Un hombre mató brutalmente a patadas al perro que paseaba una niña de 12 años porque se tropezó con la correa. El tipo, que había consumido sustancias ilegales, no dudó en asesinar al animal ante los llantos y lágrimas de la menor. Los vecinos increparon al asesino y lo acorralaron mientras la pequeña recogía del suelo a su perro ensangrentado para llevarlo a casa ante sus padres.

" Mi hija lo cogió en brazos y se puso a chillar 'Papá' , nosotros vivimos en un primero, mi marido casi se tiró, bajó corriendo a por el personaje éste, a coger a este individuo... yo acudí a por la niña, que estaba llena de sangre, ella me decía llorando 'mamá, lo ha hecho a mala idea, lo ha matado, lo ha matado'..." , dice la entrevistada con la voz rota.

"Le dijo 'vente conmigo' y él contestó 'que yo no le he hecho nada al perro', mi marido no le dijo de primeras nada del perro y él ya sabía por qué era, para que os déis cuenta", comenta la madre. Por último, sobre el tipo, la entrevistada añade: "Nosotros estamos en un barrio bueno, pero a los lados tenemos dos barrios... este hombre lo hizo a mala idea y además llevaba droga que se la quitó la policía, iría con el mono".