Mayka Navarro informa para 'El programa de Ana Rosa' el motivo por el que Dani Alves no ha llegado puntual a su cita en los juzgados. El jugador brasileño tendría que haber llegado alrededor de las 10:30 horas en el convoy que transportaba al resto de presos y, sin embargo, se ha quedado en prisión provocando que la jueza salga ante los medios a dar explicaciones.

La periodista comienza analizando los detalles de la versión que Dani Alves va a dar ante la jueza: " Sería su segunda declaración ante la magistrada , lo que ocurre es que en esa primera declaración que realizó, en una misma decalaración llegó a variar las versiones sobre la marcha, un auténtico desajuste que intentará arreglar". Sin embargo, durante el directo, Mayka Navarro confiesa que el jugador todavía no había llegado a las dependencias judiciales: " No está aquí".

"Fíjate que comenté que ya había llegado en ese primer convoy que ha trasladado al resto de presos, que tienen gestiones que realizar en la city, dabamos todos por hecho, así nos lo confirmaron, que él estaba entre esos presos y ya en el calabozo...", declara Mayka Navarro. Acto seguido confirma la sorpresa: "A las 10:30 horas hemos sabido que estaba todo preparado en ese juzgado 15, Alves no llegaba y no llegaba, la letrada ha solicitado a los mossos que fueran a recogerlo, que qué estaba pasando en los calabozos... ¡y es que en ese furgón no ha viajado Dani Alves!".